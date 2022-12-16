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ТЪ провів рейд по «Пунктах незламності» Кременчука

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 232

 Кожен охочий зміг зарядити телефон та зігрітися

Після масованого ракетного обстрілу у Кременчуці, як і в більшості міст України, зникла електроенергія. Містяни та переселенці одразу вирушили у Пункти незламності. У Кременчуцькому районі за словами керівника КРВА Олега Лєдніка запрацювали усі пункти незламності.

Адреси Пунктів незламності у Кременчуці
Як у Кременчуці облаштовані Пункти незламності

«Кременчуцький Телеграф» вирішив оглянути роботу кількох Пунктів незламності й на собі протестувати як обслуговують кременчужан.

У центрі на площі Незалежності пункт незламності запрацював після завершення повітряної тривоги. В середині було близько двох десятків осіб, які по черзі не поспішаючи заряджали мобільні телефони. Поруч сиділи кілька літніх людей, які «ловили інтернет». А малеча мала змогу пограти іграшками, поки дорослі розв'язували питання із зарядженням телефонів.

Що відбувається у Пункті незламності на площі Перемоги

 

Рятувальник розповів, що за короткий час прийняли близько 50 осіб. У цілях безпеки Пункт незламності не працює під час повітряної тривоги. Також вони у журналі реєструють усіх, хто завітав до пункту, щоб вести статистику.

 

Біля Будинку торгівлі містяни згуртувалися, щоб разом відкрити двері, адже на той час у місті було відсутнє електропостачання.

У гімназії № 19 на вході усіх присутніх реєструють у журналі, там фіксують час приходу/виходу, ім'я та прізвище. Тому необхідно мати з собою документ який посвідчує особу (паспорт, посвідчення, водійські права). Можна як у Дії, так і паперовий документ.

Всередині присутні мали змогу зарядити телефон та скористатися зарядкою, якщо не взяли з собою.

 

Як повідомили телеграфу, то у цьому пункті виникли проблеми з провайдером. Його змінять з січня, проте до кінця року тут на жаль відсутній Wi-Fi.

— Коли довго лунала повітряна тривога та зникло світло, то зрозуміла, що необхідно перейти до Пункту незламності, — розповіла жінка.

Люди спокійно реагували на відсутність світла, води та опалення. Вони розуміють, що російські війська обстрілюють нашу інфраструктуру, й на її відновлення необхідний час.

 

Малеча сидить у телефоні або малює ручками та олівцями.

— Як ви ставитися до того, щоб повернути дітей до навчання? — поцікавилися у мами з дітьми.
— Минулого тижня навчання, через відсутність електроенергії, майже не було. Проте безпека дітей важливіша, — сказала жінка й додала, що не готова віддати наразі дітей до школи.

Зверніть увагу, що Пункт незламності працює з 5.30 до 22.30. Під час комендантської години пункти не працюють. Також не у всіх пунктах є укриття. Наприклад у гімназії 19 під час повітряної тривоги пункт зупиняє роботу.

 

У дитячому садочку, який знаходиться трохи подалі по вулиці Шевченка, роботу не запустив. Чергова повідомила ТЪ, що не отримали команду про запуск пункту.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Пункти Незламності блекаут ракетний обстріл
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