Пів тисячі яєць перепаде Центру соціально-психологічної реабілітації дітей до кінця року

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради закупляє яйця розміру С1 по 69 грн за десяток.
Про це стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.
Відповідно до договору, ФОП Соломка Олена Миколаївна до кінця року має поставити Центру соціально-психологічної реабілітації дітей 500 яєць за 3 450 грн.
Раніше ми писали, що КТУ та «Теплоенерго» у Кременчуці замовили генератори з переплатою в улюблених постачальників.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер