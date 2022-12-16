Пів тисячі яєць перепаде Центру соціально-психологічної реабілітації дітей до кінця року

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 41

По 6,9 грн за штуку

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради закупляє яйця розміру С1 по 69 грн за десяток.

Про це стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Відповідно до договору, ФОП Соломка Олена Миколаївна до кінця року має поставити Центру соціально-психологічної реабілітації дітей 500 яєць за 3 450 грн.

Раніше ми писали, що КТУ та «Теплоенерго» у Кременчуці замовили генератори з переплатою в улюблених постачальників.

