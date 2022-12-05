Трапляються ситуації, коли відчайдушно потрібно покликати на допомогу, однак не завжди це можна зробити відкрито.
Це має вигляд, ніби ми з кимось вітаємось або прощаємось. Людина, яка бачить цей знак і знає, що він означає, може розкодувати тихий крик про допомогу, який ховається за ним.
Патрульна поліція Кременчука показує, як жестами подати сигнал про допомогу:
Запам’ятайте цей знак, покажіть своїм рідним і знайомим. Можливо, він комусь врятує життя.
Раніше ми писали, як кременчужанам ефективно носити флікери.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер