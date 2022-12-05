Як жестами подати сигнал про допомогу

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 373

Запам’ятайте цей знак, покажіть своїм рідним і знайомим

Трапляються ситуації, коли відчайдушно потрібно покликати на допомогу, однак не завжди це можна зробити відкрито.

Це має вигляд, ніби ми з кимось вітаємось або прощаємось. Людина, яка бачить цей знак і знає, що він означає, може розкодувати тихий крик про допомогу, який ховається за ним.

Патрульна поліція Кременчука показує, як жестами подати сигнал про допомогу:

Виставити долоню й сховати великий палець. Стиснути інші пальці у кулак.

Запам’ятайте цей знак, покажіть своїм рідним і знайомим. Можливо, він комусь врятує життя.

- Ваша увага може врятувати чиєсь життя! Допомагайте одне одному! - закликають патрульні.

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