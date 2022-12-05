4 грудня у двох кременчужан виявили ковід

4 грудня у місті зареєстрували два нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, повідомляє мерія. Захворіли дві жінки віком 19 та 41 рік. Вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях на лікуванні знаходиться 18 пацієнтів.
Вчора в місті випадків смерті не було.
Всього у Кременчуці зареєстрували 27 097 хворих, одужало 26 270, померло 731.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер