За листопад на Полтавщині нарахували 73,4 млн гривень пільг

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За листопад пільги нарахували для 55,7 тис. пільговиків Полтавської області на загальну суму 73,4 млн грн. Про це повідомила Людмила Корнієнко, директорка департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації.

За її словами, наразі триває підготовча робота для нарахування управліннями соціального захисту населення пільг за грудень поточного року у стислі терміни – до 15 грудня.

- З 1 січня 2023 року весь процес щодо надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг (прийом громадян, взяття на облік в ЄДАРП, нарахування і виплата пільг) здійснюватимуть органи Пенсійного фонду України, - зауважила Людмила Корнієнко.

Для забезпечення подальшого безперебійного процесу надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг через органи Пенсійного фонду України уся інформація, сформована управліннями соціального захисту населення в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, буде передана Пенсійному фонду України, без необхідності додаткового звернення пільговиків.

Раніше ми писали про нововведення відповідно до Постанови КМУ від 16 вересня 2022 р. №1041 щодо надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг Пенсійним фондом України.