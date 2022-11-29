Сьогодні піротехніки знищуватимуть артилерійський снаряд з Лашків

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 196

Сьогодні, 29 листопада, групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України планується знищення предмета схожого на артилерійський снаряд часів минулих війн.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької районної військової адміністрації.

Цей снаряд напередодні виявили у лісовому масиві в мікрорайоні Лашки Автозаводського району Кременчука.

Раніше ми писали, що на Полтавщині у 43-річного чоловіка знайшли гранату M-67.