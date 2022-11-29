Сьогодні піротехніки знищуватимуть артилерійський снаряд з Лашків

Сьогодні, 29 листопада, групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України планується знищення предмета схожого на артилерійський снаряд часів минулих війн.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької районної військової адміністрації.
Цей снаряд напередодні виявили у лісовому масиві в мікрорайоні Лашки Автозаводського району Кременчука.
Раніше ми писали, що на Полтавщині у 43-річного чоловіка знайшли гранату M-67.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер