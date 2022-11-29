У Полтаві водій Renault Scenic збив 68-річну жінку, яку госпіталізували із травмами

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 205

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 листопада близько 16.00 на вулиці Івана Мазепи в обласному центрі. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Renault Megane Scenic, під керуванням 52-річного місцевого водія допустив наїзд на 68-річну пішоходку.

Унаслідок ДТП жінка з тілесними ушкодженнями госпіталізована до Полтавської обласної клінічної лікарні.

— За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини та причини ДТП, — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що ДТП сталося у темну пору дня, адже зараз темніє дуже рано, а вуличне освітлення зазвичай вимкнуте. Отже, водіям та пішоходам треба бути дуже обережними. Наше видання нещодавно писало, як далеко видно пішохода у темряві.