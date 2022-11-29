У Полтаві водій Renault Scenic збив 68-річну жінку, яку госпіталізували із травмами

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 листопада близько 16.00 на вулиці Івана Мазепи в обласному центрі. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
За попередньою версією слідства, автомобіль Renault Megane Scenic, під керуванням 52-річного місцевого водія допустив наїзд на 68-річну пішоходку.
Унаслідок ДТП жінка з тілесними ушкодженнями госпіталізована до Полтавської обласної клінічної лікарні.
Варто зазначити, що ДТП сталося у темну пору дня, адже зараз темніє дуже рано, а вуличне освітлення зазвичай вимкнуте. Отже, водіям та пішоходам треба бути дуже обережними. Наше видання нещодавно писало, як далеко видно пішохода у темряві.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер