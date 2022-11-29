СБУ на Полтавщині зловила контрабандиста, який продавав культурні цінності до країн ЄС

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 184

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років

На Полтавщині Служба безпеки України нейтралізувала канал контрабанди культурних цінностей за кордон. Про це сповістило управління СБУ в Полтавській області.

Співробітники полтавського СБУ викрили чоловіка, який організував сталий канал вивозу культурних цінностей до країн ЄС через митний кордон України з прихованням від митного контролю.

Для протиправної діяльності ділок створив спеціалізований інтернет-ресурс, на якому пропонував колекціонерам придбати предмети релігійного культу ХІХ-ХХ століть. Лоти він підшукував на маленьких спеціалізованих онлайн-платформах, реставрував їх за необхідності та виставляв на продаж колекціонерам з Європи.

Під час обшуків в рамках кримінального провадження, проведених у кількох регіонах України, співробітники спецслужби виявили понад 100 ікон, які можуть становити культурну цінність, і попередньо готувалися контрабандистом для продажу на закритих аукціонах.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо проведення експертиз вилучених ікон для подальшого оголошення чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України – контрабанда. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.