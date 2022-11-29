Гід з державних послуг стане в нагоді фахівцям з інформаційного захисту

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 125

З початку повномасштабного вторгнення тисячі українців відчули наслідки періодичних масованих кібератак на інформаційні ресурси, але завдяки системам, спрямованим на запобігання несанкціонованого доступу, витоку інформації чи її знищення Україна вистояла

З 30 листопада 1998 року увесь світ щороку відзначає Міжнародний день захисту інформації. Саме цього року було зафіксовано першу масову епідемію комп’ютерного хробака, після чого фахівці задумалися про необхідність комплексного підходу до забезпечення інформаційної безпеки.

З початку повномасштабного вторгнення тисячі українців відчувають наслідки періодичних масованих кібератак на інформаційні ресурси нашої країни. Але завдяки системам захисту інформації, спрямованим на запобігання несанкціонованого доступу, витоку інформації чи її знищення Україна вистояла.

Для суб’єктів господарювання, які здійснюють чи бажають здійснювати провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації Мінцифри пропонує такі послуги на Гіді з державних послуг: