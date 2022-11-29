Про ситуацію на Кременчуччині: п’яні водії та знайдений снаряд біля залізничної колії

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 366

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили, що протягом минулої доби надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів скоєно не було. У Кременчуці та районі вчора та сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії.

Протягом минулої доби громадяни 3 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо двох з них склали адмінпротоколи про домашнє насильство.

На дорогах району було затримано трьох водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Вчора поліцейські затримали одну особу за правопорушення, пов’язане з обігом наркотичних засобів. Відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби повідомляє про знайдений у лісовому масиві поблизу залізничної колії на мікрорайоні Лашки артилерійський снаряд калібру 76 мм часів минулої війни. Для знешкодження вибухонебезпечного предмета викликали піротехнічну групу з ГУ ДСНС України у Полтавській області.