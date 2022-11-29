Юні хокеїсти змагалися у Кременчуці на льодовій арені «Айсберг»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 258

На льодовій арені «Айсберг» відбулися змагання серед юних хокеїстів. Участь в іграх взяли три кременчуцькі команди 2008, 2009 та 2010 року народження. Також зіграли команди: «Дніпро» (змішаним складом 2009-2011), київський «Сокіл» 2009, яку доповнили хлопці 2010 р.н. Доукомплектовували команди гравцями з Краматорська та Харкова.

Тренер КДЮСШ «Авангард» ХК «Кременчук» Андрій Смірнов розповів, що хоча б ігри були без рахунку, вони для себе робили підрахунки:

«Кременчук» 2008 – виграв всі ігри;

«Кременчук» 2009 – три виграв, одну програв;

«Кременчук» 2010 – всі програв.

Змагання проходили за форматом «чистий час» (15 хв), без рахунку. За два дні кожна з команд зіграла по 4 гри.

— Дуже корисно проводити такі матчі. Наразі чемпіонату немає, турнірів небагато. Ми кинули заклик серед команд, що запрошуємо й розподілимо усіх. На жаль, в останню хвилину відмовилися суперники з Луцька. Одесити побажали приїхати наступного разу. Будемо продовжувати цю традицію, й проводити ігри серед дітей, — зауважив тренер Андрій Смірнов.