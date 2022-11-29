Юні хокеїсти змагалися у Кременчуці на льодовій арені «Айсберг»

На льодовій арені «Айсберг» відбулися змагання серед юних хокеїстів. Участь в іграх взяли три кременчуцькі команди 2008, 2009 та 2010 року народження. Також зіграли команди: «Дніпро» (змішаним складом 2009-2011), київський «Сокіл» 2009, яку доповнили хлопці 2010 р.н. Доукомплектовували команди гравцями з Краматорська та Харкова.
Тренер КДЮСШ «Авангард» ХК «Кременчук» Андрій Смірнов розповів, що хоча б ігри були без рахунку, вони для себе робили підрахунки:
Змагання проходили за форматом «чистий час» (15 хв), без рахунку. За два дні кожна з команд зіграла по 4 гри.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер