На Кременчуччині 17-річний хлопець став «заручником» металевої решітки

28 листопада рятувальники отримали повідомлення про те, що у смт Козельщині 17-річний хлопець став «заручником» металевої решітки — у ній застрягла нога юнака, яку самостійно він вивільнити не зміг. За інформацією Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, подія сталася на вулиці Остроградського, 56 близько 19.30.
Четверо працівників ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту протягом 25 хвилин розтисли прути металевої решітки та вивільнили ногу постраждалого.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер