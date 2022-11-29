На Кременчуччині 17-річний хлопець став «заручником» металевої решітки

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28 листопада рятувальники отримали повідомлення про те, що у смт Козельщині 17-річний хлопець став «заручником» металевої решітки — у ній застрягла нога юнака, яку самостійно він вивільнити не зміг. За інформацією Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, подія сталася на вулиці Остроградського, 56 близько 19.30.

Четверо працівників ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту протягом 25 хвилин розтисли прути металевої решітки та вивільнили ногу постраждалого.