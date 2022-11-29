29 листопада на Полтавщині світло відключатимуть одразу у двох черг та аварійно (додано)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 535

Тож електроенергії не буде по 4 години, а не по 2

Сьогодні, 29 листопада, в області застосовані погодинні відключення електроенергії. За інформацією начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, відключають відразу дві черги, тож 2 години світло в оселях буде, 4 години – ні.

Він пояснив, що це вимушені дії з огляду на надані Полтавщині на поточну добу обсяги споживання електроенергії.

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29 листопада НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області в 331 МВт, що становить 54% споживання електроенергії у нічний час і 39% – у денний час у нормальному режимі. За інформацією на сайті «Полтаваобленерго», це не дає можливості повноцінно застосовувати графік погодинного відключення (ГПВ). Енергетики закликають людей економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням, бо від цього залежить стабільна робота електромереж області.

Також стало відомо, що в області додатково ввели графік аварійних відключень (ГАВ) у повному обсязі.