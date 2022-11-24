Потяг з Ворохти до Кременчука затримується на 7 годин

Потяг №130 Ворохта — Кременчук затримується у дорозі більш ніж на 7 годин. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили на залізничній станції Кременчук.
За розкладом поїзд № 130 мав прибути на станцію о 09.35, поки ще його немає.
У зворотньому напрямку час відправлення цього поїзду — о 16.27. На станції сподіваються, що він відправиться за розкладом.
Водночас приміські поїзди курсують за графіком. На Полтаву поїзд відправився вчасно, о 14.08. Щоправда, ранковий рейс був скасований.
Нагадаємо, затримки у русі поїздів відбуваються через масовані ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру 23 листопада і відсутність напруги в контактній мережі.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер