Потяг з Ворохти до Кременчука затримується на 7 годин

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 355

Потяг №130 Ворохта — Кременчук затримується у дорозі більш ніж на 7 годин. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили на залізничній станції Кременчук.

За розкладом поїзд № 130 мав прибути на станцію о 09.35, поки ще його немає.

У зворотньому напрямку час відправлення цього поїзду — о 16.27. На станції сподіваються, що він відправиться за розкладом.

Водночас приміські поїзди курсують за графіком. На Полтаву поїзд відправився вчасно, о 14.08. Щоправда, ранковий рейс був скасований.

Нагадаємо, затримки у русі поїздів відбуваються через масовані ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру 23 листопада і відсутність напруги в контактній мережі.



