Станом на день 24 листопада в Україні не працює більше половини станції зв'язку

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Станом на середину дня 24 листопада по всій Україні працює лише приблизно 44% базових станцій зв'язку. Про це під час брифінгу повідомив речник Держспецзв‘язку Володимир Кондрашов, пише Детектор медіа.

За його даними, найгірша ситуація — на Миколаївщині (працює менш як 10% базових станцій), Кіровоградщині та Харківщині (менш як 20%). У решті регіонів ситуація стабілізується. Від ранку сьогодні працювало близько 50% станцій смугового інтернету.

Володимир Кондрашов запевнив, що фахівці працюють над відновленням зв’язку.

Нагадаємо, внаслідок масованих обстрілів 23 листопада по Україні відключили всі енергоблоки українських АЕС — Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській.

Після обстрілів інтернет-трафік в Україні впав до 35% від попереднього рівня.

За інформацією Міненерго, зранку 24 листопада вдалося об’єднати енергетичну систему України та відновити живлення критичних об'єктів інфраструктури. В міністерстві очікують, що до вечора атомні електростанції відновлять вироблення енергії.