Як жителям Кременчуччини користуватися газовими пальниками, щоб не нашкодити собі та сусідам

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 460

Приготувати їжу чи освітлити домівку сьогодні - непроста задача для багатьох українців! Люди змушені шукати різні прилади та вчитися ними користуватися. І це все - в абсолютно нових і стресових умовах.

Ділимося порадами від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні щодо користування у квартирах багатоквартирних будинків газовими пальниками.

- Ще донедавна з ними мали справу переважно туристи, а вже зараз громадяни несуть їх у свої домівки й навіть не підозрюють, що вони можуть вибухнути або отруїти газом, - зауважили у ДСНС.

Тож якщо ви вже придбали пальник, зверніть увагу на ці поради, щоб не нашкодити собі чи рідним:

неухильно дотримуйтеся інструкції виробника та завжди перевіряйте цілісність балончика;

використовуйте пальник тільки в приміщенні з вентиляцією;

обов'язково тримайте балон із газом якнайдалі від прямих сонячних променів і високих температур.

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