Як жителям Кременчуччини користуватися газовими пальниками, щоб не нашкодити собі та сусідам

Приготувати їжу чи освітлити домівку сьогодні - непроста задача для багатьох українців! Люди змушені шукати різні прилади та вчитися ними користуватися. І це все - в абсолютно нових і стресових умовах.
Ділимося порадами від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні щодо користування у квартирах багатоквартирних будинків газовими пальниками.
Тож якщо ви вже придбали пальник, зверніть увагу на ці поради, щоб не нашкодити собі чи рідним:
Раніше ми писали, як убезпечити себе, близьких і житло від пожежі під час відключення електроенергії.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер