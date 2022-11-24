На Полтавщині у 50-річного чоловіка вилучили РПГ-26, гранати, набої та мисливську рушницю

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Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

21 листопада працівники Управління карного розшуку, слідчі поліції Полтавщини, оперативники Миргородського райвідділу поліції та кінологічна служба обласної поліції в ході оперативно-розшукових заходів виявили у помешканні 50-річного жителя Миргородської тергромади РПГ-26, гранати, набої та мисливську рушницю ТОЗ-62.

За інформацією Управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області, наразі речові докази направили на дослідження. Джерело походження та мету зберігання зброї з’ясовує слідство.

Слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нині законом передбачено, що людину, яка здала зброю ДОБРОВІЛЬНО, можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Така умова закріплена змінами до Кримінального кодексу України, внесеними згідно із Законом України №2150-IX від 24.03.2022.

Так, відповідно до частини 3 статті 263 Кримінального закону, особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, не підлягає кримінальній відповідальності за їх носіння, зберігання, придбання, передачу без законних на те підстав.

Поліція Полтавщини закликає громадян повідомляти про заборонені предмети до поліції для їх подальшого знешкодження, знищення чи передачі Збройним силам України. Це можливо зробити за номером 102 або через чат-бот Головного управління поліції Полтавської області у Telegram @Police102Poltava_bot.