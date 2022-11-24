Як зігріти оселю, якщо немає опалення (доповнено)

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 652

Міністерство охорони здоров'я дає кілька дуже простих та дієвих порад, які допоможуть підтримати комфортну температуру в оселі, якщо немає опалення.

Перше та головне – дотримуйтеся правил багатошаровості – одягайте одразу кілька теплих речей. Наприклад, термобілизну, штани з натуральних тканин, в'язані речі, теплі шкарпетки тощо. Додатково можна вкритися пледом чи ковдрою.

Ізолюйте приміщення

Дуже важливо не дати теплу «виходити» з приміщення. Найпростіше, що можна зробити самому – перевірити чи не тягне холодом з дверей та вікон. Згадайте, що робили бабусі в дитинстві, коли утеплювали на зиму вікна – потрібно зробити те саме.

Також важливо памʼятати: все, що стоїть впритул до батарей, перешкоджає розповсюдженню тепла (за умови, що є опалення).

Відмовтеся від алкоголю

Алкоголь не зігріває взагалі, а дає лише уявне (фейкове) відчуття тепла. Під час вживання алкоголю розширюються судини, і кров приливає до поверхні тіла, водночас внутрішні органи тепло втрачають. Саме тому вживати алкоголь для зігрівання тіла не можна.

Вживайте гарячі напої та їжу

Гарячий чай, кава, супи допоможуть зігрітися. В умовах віялових та аварійних вимкнень електроенергії подбайте про якісний термос. Приготувати гарячий напій можна заздалегідь, поки є світло, або набрати окріп в місцях, де є генератор (у пунктах незламності, на заправці, у знайомих тощо). Якщо у вас газова плита, можна робити це в будь-який час.

Використовуйте грілку

Щоби зігріти постіль і зігрітися самому, можна налити гарячу воду (за можливості) в грілку або звичайну пластикову пляшку, замотати в рушник і покласти в ліжко. Під ковдрою грілка зігріватиме вас до ранку. Проте будьте обережні: надійно закрийте кришку та не притуляйтеся відкритими частинами тіла до грілки, щоб не обпектися. До речі, так гріли постіль монархам у давнину — унікальний шанс відчути себе королем чи королевою.

Виконуйте фізичні вправи

Не сидіть на місці. Рух – найкращий спосіб зігрітися. Навіть проста руханка на 15-20 хвилин допоможе побороти холод.

Використовуйте природне тепло

У сонячну погоду відкривайте штори – це додасть оселі пару градусів тепла. Вночі варто закривати штори, щоби запобігти додатковому охолодженню приміщення. Пам’ятайте, штори не мають закривати працюючі батареї.

МОЗ застерігає: дотримуйтеся правил пожежної безпеки та не використовуйте для зігрівання приміщення прилади, не призначені для цього. Зокрема, в жодному разі не використовуйте духову піч і газову кухонну плиту для обігріву будинку або квартири. Це може призвести до отруєння чадним газом.

Доповнено:

Сюди додамо і поради від Мінреінтеграції. П’ять простих речей, щоб вберегти тепло в оселях.