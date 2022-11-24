Зв'язок в Україні поступово відновлюється, але на Полтавщині ще є труднощі — Федоров

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 444

Енергетики відновлюють електроенергію, разом з нею повертається й зв'язок

Зв'язок в Україні поступово відновлюється. Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

— Найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях. У Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі маємо труднощі, — розповів він.

Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок.

— Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких ми передали раніше, — додав міністр.

Раніше ми писали, як переключитись на іншого оператора, якщо немає зв'язку.