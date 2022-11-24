Зв'язок в Україні поступово відновлюється, але на Полтавщині ще є труднощі — Федоров

Зв'язок в Україні поступово відновлюється. Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.
— Найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.
У Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі маємо труднощі, — розповів він.
Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок.
Раніше ми писали, як переключитись на іншого оператора, якщо немає зв'язку.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер