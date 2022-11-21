Кременчуцька РВА: на новорічні свята використання піротехніки буде заборонено

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 340

Наближається Новий рік. Це будуть перші новорічні свята в умовах повномасштабної війни. І проходити вони будуть не так, як завжди, а в умовах певних обмежень.

Такі новини на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Цей новий рік буде відрізнятися від того, до чого ми звикли. зокрема, буде заборонено продаж та використання піротехнічних засобів. Люди зараз дуже негативно реагують на будь-які вибухи. І я сподіваюсь, що до цих заборон люди поставляться з розумінням, — наголосив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 листопада, у Кременчуці почали встановлювати головну ялинку міста на площі Перемоги. Працівники «Благоустрою Кременчука» монтують каркас.

Як раніше наголошував мер Кременчука Віталій Малецький, новорічна ялинка працюватиме від генератора.