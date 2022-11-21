Кременчуцька РВА: на новорічні свята використання піротехніки буде заборонено

Наближається Новий рік. Це будуть перші новорічні свята в умовах повномасштабної війни. І проходити вони будуть не так, як завжди, а в умовах певних обмежень.
Такі новини на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 листопада, у Кременчуці почали встановлювати головну ялинку міста на площі Перемоги. Працівники «Благоустрою Кременчука» монтують каркас.
Як раніше наголошував мер Кременчука Віталій Малецький, новорічна ялинка працюватиме від генератора.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер