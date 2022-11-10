Цьогоріч новорічну ялинку у Кременчуці ставитимуть, а от святкувань не буде

Не буде й витрат на нові гірлянди та прикраси
Новорічні свята цього року будуть у форматі воєнного часу, написав на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Віталій Малецький.
Він заявив, що не буде витрат на нові гірлянди, прикраси та інше, а всі кошти йтимуть на допомогу воїнам та забезпечення соціальних гарантій.
Мер відповів на численні запитання щодо святкування Різдва та Нового року в Кременчуці.
- Новорічну ялинку будуть ставити. У першу чергу заради дітей, які мають відчути атмосферу свята та відволіктись від війни.
- Нічого додатково з бюджету не витрачатимуть. Все буде силами комунальних підприємств, а прикраси та гірлянди – з минулих років.
- Масових заходів з міркувань безпеки не буде. Тому сцену також не ставитимуть.
- Живемо в режимі економії електроенергії, тому працюватимуть генератори.
- Ковзанка на площі Перемоги встановлена підприємцем та буде працювати автономно від генератора.
— Закликаю всіх кременчужан не купувати живих ялинок, використайте старі штучні. Бережемо дерева та екологію заради майбутнього дітей, а на зекономлені гроші зробіть краще благодійний внесок безпосередньо на ЗСУ! — написав міський голова.
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