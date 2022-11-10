Цьогоріч новорічну ялинку у Кременчуці ставитимуть, а от святкувань не буде

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 135

Не буде й витрат на нові гірлянди та прикраси

Новорічні свята цього року будуть у форматі воєнного часу, написав на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Віталій Малецький.

Він заявив, що не буде витрат на нові гірлянди, прикраси та інше, а всі кошти йтимуть на допомогу воїнам та забезпечення соціальних гарантій.

Мер відповів на численні запитання щодо святкування Різдва та Нового року в Кременчуці.

Новорічну ялинку будуть ставити. У першу чергу заради дітей, які мають відчути атмосферу свята та відволіктись від війни. Нічого додатково з бюджету не витрачатимуть. Все буде силами комунальних підприємств, а прикраси та гірлянди – з минулих років. Масових заходів з міркувань безпеки не буде. Тому сцену також не ставитимуть. Живемо в режимі економії електроенергії, тому працюватимуть генератори. Ковзанка на площі Перемоги встановлена підприємцем та буде працювати автономно від генератора.