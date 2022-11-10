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Кременчук

Цьогоріч новорічну ялинку у Кременчуці ставитимуть, а от святкувань не буде

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 135

 

Не буде й витрат на нові гірлянди та прикраси

Новорічні свята цього року будуть у форматі воєнного часу, написав на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Віталій Малецький.

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Він заявив, що не буде витрат на нові гірлянди, прикраси та інше, а всі кошти йтимуть на допомогу воїнам та забезпечення соціальних гарантій.

Мер відповів на численні запитання щодо святкування Різдва та Нового року в Кременчуці.

  1. Новорічну ялинку будуть ставити. У першу чергу заради дітей, які мають відчути атмосферу свята та відволіктись від війни.
  2. Нічого додатково з бюджету не витрачатимуть. Все буде силами комунальних підприємств, а прикраси та гірлянди – з минулих років.
  3. Масових заходів з міркувань безпеки не буде. Тому сцену також не ставитимуть.
  4. Живемо в режимі економії електроенергії, тому працюватимуть генератори.
  5. Ковзанка на площі Перемоги встановлена підприємцем та буде працювати автономно від генератора.
Закликаю всіх кременчужан не купувати живих ялинок, використайте старі штучні. Бережемо дерева та екологію заради майбутнього дітей, а на зекономлені гроші зробіть краще благодійний внесок безпосередньо на ЗСУ! написав міський голова.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Новорічна ялинка ялинка святкування Новий рік Різдво
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