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Кременчук, Надзвичайні новини

Ситуація з відключеннями електроенергії на Кременчуччині стабілізувалася – як буде далі

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 587

 

Наразі застосовуються лише графіки планових погодинних відключень

Перед початком ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік привітав українських захисників з Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ, а усіх жителів району — з Днем Гідності та Свободи.

— Саме завдяки українським воїнам, які нас захищають, ми можемо відчувати себе у відносній безпеці. Нехай гасло українських десантників «Завжди перші!» надихає нас на нові звершення та перемоги, — зазначив Олег Лєднік.

Він нагадав історію встановлення свята Дня Гідності та Свободи.

— Це свято встановив Президент України у 2014 році на честь першої річниці початку протестних акцій української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію, які відбулися 21 листопада 2013 року, — додав Олег Лєднік.

Він зазначив, що у Кременчуцькому районі, як по всій Україні, ситуація з відключеннями електроенергії стабілізувалася. Починаючи з минулої п’ятниці застосовуються лише графіки планових погодинних відключень. Аварійних відключень світла немає.

— Наші енергетики поступово відновлюють енергосистему країни. Це стає можливо завдяки допомозі кожного українця, які стали дуже економно використовувати електроенергію. І ми бачимо результати. Тільки разом — починаючи від побутових споживачів до енергетиків та наших воїнів ми зможемо вистояти у цій війні та відродити Україну, — зазначив керівник Кременчуцької РВА.

Він додав, що подальша ситуація з відключеннями електропостачання залежить від ситуації на фронті та від обстрілів об’єктів енергосистеми України ворогом.

Чому світло відключають нерівномірно, коли ситуація на Кременчуччині покращиться та як вберегти електроприлади
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА відключення електроенергії графік відключень День Гідності та Свободи
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