Ситуація з відключеннями електроенергії на Кременчуччині стабілізувалася – як буде далі

Перед початком ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік привітав українських захисників з Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ, а усіх жителів району — з Днем Гідності та Свободи.
Він нагадав історію встановлення свята Дня Гідності та Свободи.
Він зазначив, що у Кременчуцькому районі, як по всій Україні, ситуація з відключеннями електроенергії стабілізувалася. Починаючи з минулої п’ятниці застосовуються лише графіки планових погодинних відключень. Аварійних відключень світла немає.
Він додав, що подальша ситуація з відключеннями електропостачання залежить від ситуації на фронті та від обстрілів об’єктів енергосистеми України ворогом.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер