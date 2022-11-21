Вчора в Новій Галещині горіла квартира

Вчора, 20 листопада, о 3.10 в смт Нова Галещина сталася пожежа у квартирі 2-поверхового багатоквартирного житлового будинку.
За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, власників на момент пожежі вдома не було. На місце пригоди було направлено сім рятувальників державного пожежно-рятувального поста смт Козельщина.
Вогонь охопив спальну кімнату. Знищено речі вжитку та закопчено стіни й стеля кімнати, площею 12 м кв.
Ймовірно, причиною виникнення пожежі став ввімкнений, залишений без нагляду електрообігрівач.
Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті:
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер