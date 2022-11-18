Що сталося на Кременчуччині минулої доби: дебошири, п’яні водії та затриманий за наркотики

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 120

На дорогах району було затримано троє водіїв у стані алкогольного сп’яніння

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла напружено. І хоч «прильотів» не було, але мешканці Кременчуцькому району потерпали від повітряних тривог та відключень електроенергії.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що у Кременчуці з вчорашнього дня під час повітряних тривог відкритий для руху громадського транспорту Крюківський мост через Дніпро.

— Зважаючи на погодні умови штаб оборони району прийняв рішення зняти обмеження на рух громадського транспорту під час повітряної тривоги. Втім, усім треба розуміти, що Крюківський міст — це об’єкт підвищеної небезпеки, і самім вирішувати, чи варто ризикувати, — пояснив Олег Лєднік.

Він нагадав, що із завтрашнього дня на Полтавщині скорочений час комендантської години, яка тепер триватиме з 23.00 до 5.00.

Також змінений час продажу алкогольних напоїв — їх реалізація від завтра буде дозволена до 20.00.

Олег Лєднік також розповів про відкриття в усіх громадах району пунктів обігріву, або хабів, які вирішили назвати «пунктами Незламності». В них у разі виникнення надзвичайних ситуацій можна бути обігрітися, підзарядити гаджети, отримати їжу та воду.

Протягом минулої доби громадяни 5 разів викликали патрульну поліція для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо двох з них поліцейські склали протокол про скоєння домашнього насильства.

На дорогах району було затримано троє водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Вчора поліцейські затримали одну особу за правопорушення, пов’язане з обігом наркотичних засобів. Відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).