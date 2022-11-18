Троє рекетирів на Полтавщині вимагали $7000 фіктивного боргу — постраждалий в реанімації

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 350

Особи злочинців встановила поліція спільно з оперативниками СБУ — їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі

Слідчі Лубенського райвідділу поліції, за оперативної підтримки співробітників Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, встановили трьох мешканців міста Лубни, які вимагали від місцевого жителя сплатити фіктивний борг. Фігурантам вже вручили підозри у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання спільникам запобіжних заходів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

— У процесі реалізації оперативно-слідчих заходів, спільно зі співробітниками Служби безпеки України, ми встановили, що група осіб із застосуванням фізичного насильства вимагала у 40-річного містянина близько 7000 доларів США. Потерпілого з тілесними ушкодженнями ушпиталили до реанімації Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Про підозру у насильницькому вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану, повідомлено трьом чоловікам, 1975, 1980 та 1996 року народження. Усім фігурантам слідчі поліції вручили підозри. На часі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів — тримання під вартою, — повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов

За даним фактом слідчим підрозділом Лубенського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 189 (Вимога передачі чужого майна, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана із погрозами та застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Санкція статті, яку інкримінують підозрюваним, передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.