Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Троє рекетирів на Полтавщині вимагали $7000 фіктивного боргу — постраждалий в реанімації

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 350

 

Особи злочинців встановила поліція спільно з оперативниками СБУ — їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі 

Слідчі Лубенського райвідділу поліції, за оперативної підтримки співробітників Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, встановили трьох мешканців міста Лубни, які вимагали від місцевого жителя сплатити фіктивний борг. Фігурантам вже вручили підозри у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання спільникам запобіжних заходів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

— У процесі реалізації оперативно-слідчих заходів, спільно зі співробітниками Служби безпеки України, ми встановили, що група осіб із застосуванням фізичного насильства вимагала у 40-річного містянина близько 7000 доларів США. Потерпілого з тілесними ушкодженнями ушпиталили до реанімації Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Про підозру у насильницькому вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану, повідомлено трьом чоловікам, 1975, 1980 та 1996 року народження. Усім фігурантам слідчі поліції вручили підозри. На часі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів — тримання під вартою, — повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов

За даним фактом слідчим підрозділом Лубенського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 189 (Вимога передачі чужого майна, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана із погрозами та застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. 

Санкція статті, яку інкримінують підозрюваним, передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

1
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: Лубни поліція Полтавщини СБУ рекет вимагання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 45 від 10 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх