Троє рекетирів на Полтавщині вимагали $7000 фіктивного боргу — постраждалий в реанімації

Особи злочинців встановила поліція спільно з оперативниками СБУ — їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі
Слідчі Лубенського райвідділу поліції, за оперативної підтримки співробітників Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, встановили трьох мешканців міста Лубни, які вимагали від місцевого жителя сплатити фіктивний борг. Фігурантам вже вручили підозри у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання спільникам запобіжних заходів.
Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За даним фактом слідчим підрозділом Лубенського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 189 (Вимога передачі чужого майна, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана із погрозами та застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Санкція статті, яку інкримінують підозрюваним, передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер