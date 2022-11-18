Кременчук попрощався з військовим Андрієм Калініченком, якого вдома чекала мама

Сьогодні, 18 листопада, Кременчуцька громада провела в останню путь військового Андрія Калініченка, який помер 14 листопада.
Андрій Миколайович Калініченко народився 22 вересня 1973 року у Кременчуці.
Тут він тривалий час проживав і працював. З початку повномасштабної російсько-української війни вступив до лав Збройних сил України. Був водієм — електриком відділення управління командира батареї взводу управління командира батареї артилерійської батареї артилерійського дивізіону.
— Андрій потрапив в одну з артилерійських бригад, артилерійської розвідки, був там водієм. Іноді виїжджав у зону бойових дій. Але не витримало серце і вже 14 листопада він помер. У нього залишилася мати, яка зараз мешкає на Третьому Занасипу.
Тут його друзі, проте людей не багато, адже є хлопці з якими він товаришував та працював — багато хто з них наразі знаходиться у зоні бойових дій. З його двора був і Єгоров, вони були сусідами. Ми проводжаємо його в останній путь і там на Алеї Героїв, два друга будуть разом, — зауважив військовий з позивним «Художник».
Попрощатися з Андрієм до Міського палацу культури прийшли рідні, друзі, однокласники та представники міської влади.
Однокласниця Андрія Тетяна розповіла,що навчалися разом у школі № 3.
Андрій пішов служити в один день з її чоловіком.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі, поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища.
Мама Андрія підходить до машини з домовиною її єдиного синочка
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер