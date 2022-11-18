Кременчук попрощався з військовим Андрієм Калініченком, якого вдома чекала мама

— Андрій потрапив в одну з артилерійських бригад, артилерійської розвідки, був там водієм. Іноді виїжджав у зону бойових дій. Але не витримало серце і вже 14 листопада він помер. У нього залишилася мати, яка зараз мешкає на Третьому Занасипу.

Тут його друзі, проте людей не багато, адже є хлопці з якими він товаришував та працював — багато хто з них наразі знаходиться у зоні бойових дій. З його двора був і Єгоров, вони були сусідами. Ми проводжаємо його в останній путь і там на Алеї Героїв, два друга будуть разом, — зауважив військовий з позивним «Художник».