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Кременчук, Воїни світла

Кременчук попрощався з військовим Андрієм Калініченком, якого вдома чекала мама

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1

   Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського цвинтаря

Сьогодні, 18 листопада, Кременчуцька громада провела в останню путь військового Андрія Калініченка, який помер 14 листопада.

Андрій Миколайович Калініченко народився 22 вересня 1973 року у Кременчуці.

Тут він тривалий час проживав і працював. З початку повномасштабної російсько-української війни вступив до лав Збройних сил України. Був водієм — електриком відділення управління командира батареї взводу управління командира батареї артилерійської батареї артилерійського дивізіону.

Завтра Кременчук попрощається з військовим Андрієм Калініченком
 

— Андрій потрапив в одну з артилерійських бригад, артилерійської розвідки, був там водієм. Іноді виїжджав у зону бойових дій. Але не витримало серце і вже 14 листопада він помер. У нього залишилася мати, яка зараз мешкає на Третьому Занасипу.

Тут його друзі, проте людей не багато, адже є хлопці з якими він товаришував та працював — багато хто з них наразі знаходиться у зоні бойових дій. З його двора був і Єгоров, вони були сусідами. Ми проводжаємо його в останній путь і там на Алеї Героїв, два друга будуть разом, — зауважив військовий з позивним «Художник».

 

Попрощатися з Андрієм до Міського палацу культури прийшли рідні, друзі, однокласники та представники міської влади.

Однокласниця Андрія Тетяна розповіла,що навчалися разом у школі № 3.

 

— Він був дуже гарною людиною, гарно вчився, був активним хлопцем. Життя особисте не склалося, тому він у перших рядах пішов захищати Батьківщину. Останнє повідомлення, яке він надіслав усім однокласникам, це: «Мені не соромно буде зустрітися на зустрічі випускників». І так вийшло, що клас весь зібрався саме тут… Він був дуже доброю людиною, — сказала однокласниця.

Андрій пішов служити в один день з її чоловіком.

— Писав короткі повідомлення: «Тут гаряче! Все буде Україна! Я обов’язково повернуся. 26 лютого він пішов до військкомату, а 27 лютого вже був водієм у частині, — додала Тетяна.

  

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі, поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища.

 

Мама Андрія підходить до машини з домовиною її єдиного синочка 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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