Графітово-синій: ХК «Кременчук» оновив форму до Континентального кубку

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 146

Чи стане форма щасливою для нашого клубу - дізнаємося незабаром

До старту у Континентальному кубку хокейний клуб «Кременчук» оновив форму. Наша команда гратиме у біло-графітовій та графітово-синій формі. Дизайн виконаний у мінімалістичному стилі.

За інформацією пресслужби хокейного клубу «Кременчук», розробкою та пошивом займалася компанія Twol.design.

Після повернення додому кременчуцька команда продовжить виступ саме у формі цих кольорів.

Нагадаємо, що 18 листопада кременчуцький клуб стартує в Континентальному кубку.