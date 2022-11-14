Графітово-синій: ХК «Кременчук» оновив форму до Континентального кубку

До старту у Континентальному кубку хокейний клуб «Кременчук» оновив форму. Наша команда гратиме у біло-графітовій та графітово-синій формі. Дизайн виконаний у мінімалістичному стилі.
За інформацією пресслужби хокейного клубу «Кременчук», розробкою та пошивом займалася компанія Twol.design.
Після повернення додому кременчуцька команда продовжить виступ саме у формі цих кольорів.
Нагадаємо, що 18 листопада кременчуцький клуб стартує в Континентальному кубку.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер