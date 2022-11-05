Лідери «Сокола» та «Дніпра» поповнили ХК «Кременчук», але ненадовго

Хокейний клуб «Кременчук» напередодні старту в Континентальному кубку посилив свій склад кількома хокеїстами. На правах оренди склад «містян» поповнили голкіпер Едуард Захарченко, оборонці Євген Ратушний та Артем Гребеник, нападники Артем Целогородцев (усі – «Дніпро»), форварди Володимир Чердак, Дмитро Німенко та Вадим Мазур (всі – «Сокіл»).
«Кременчук» продовжує підготовку до матчів півфінального раунду Континентального кубка.
18-20 листопада віце-чемпіони України в словацькій Нітрі зіграють проти однойменного місцевого клубу, польської «Унії» з Освенцима та італійського «Азіаґо».
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер