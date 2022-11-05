Поліція Полтави встановлює обставини ДТП, в якій травмовано дві людини

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Автомобіль ЗАЗ зіткнувся з Skoda Octavia, пошкодження отримали ще два легкових автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4-го листопада близько 14.15. Поліція розпочала досудове розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ЗАЗ, під керуванням 78-річного водія, зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia, під керуванням 40-річного водія. Механічні пошкодження отримали ще два легковика - Renault Doker та BMW. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій автомобіля ЗАЗ та його 68-річна пасажирка. З місця події травмованих госпіталізовано до 1-ї міської клінічної лікарні Полтави.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.