Поліція Полтави встановлює обставини ДТП, в якій травмовано дві людини

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4-го листопада близько 14.15. Поліція розпочала досудове розслідування.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль ЗАЗ, під керуванням 78-річного водія, зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia, під керуванням 40-річного водія. Механічні пошкодження отримали ще два легковика - Renault Doker та BMW. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій автомобіля ЗАЗ та його 68-річна пасажирка. З місця події травмованих госпіталізовано до 1-ї міської клінічної лікарні Полтави.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер