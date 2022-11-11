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На Полтавщині після гасіння пожежі рятувальники у будинку виявили тіло господаря оселі

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 555

 

Поліція встановлює обставини загибелі 56-річного чоловіка

До відділу №2 Полтавського районного управління поліції 10 листопада, близько 17.00, надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу в приватному будинку у селі Терентіївка Полтавського району. Поліція встановлює причини та обставини події.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

— На місці пожежі слідчо-оперативна група поліції та рятувальники виявили тіло чоловіка. Ним виявився 56-річний господар оселі. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавщина пожежа ДСНС загиблий рятувальники
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