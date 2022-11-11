На Полтавщині після гасіння пожежі рятувальники у будинку виявили тіло господаря оселі

До відділу №2 Полтавського районного управління поліції 10 листопада, близько 17.00, надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу в приватному будинку у селі Терентіївка Полтавського району. Поліція встановлює причини та обставини події.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер