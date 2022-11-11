Сьогодні рятувальники разом з патрульними допомагали медикам «швидкої»

Сьогодні, 11 листопада, о 9.12 до Служби порятунку надійшло сповіщення про те, що по вулиці Воїнів-інтернаціоналістів 46-річний чоловік потребує медичної допомоги та не може самостійно відчинити двері.
Про це повідомили у Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Негайно на місце виклику було направлено рятувальників 14 державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері та надали доступ до громадянина працівникам швидкої допомоги.
Раніше ми писали, що військова адміністрація та органи місцевого самоврядування провели навчання по діях при ліквідації надзвичайних ситуацій.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер