Поїзд Кременчук - Київ змінив графік руху (розклад)

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З 5 листопада поїзд № 791/792 змінює графік руху. На офіційному сайті Укрзалізниці вказано, що з 5 листопада час відправлення потягу Кременчук — Київ — о 23.38, прибуття до Києва — о 5.11. У зворотньому напрямку: відправлення з Києва — о 17.25, прибуття — 23.08. Таким чином час у дорозі складає 5 із половиною годин.

До 5 листопада потяг їхав трохи більше 7 годин (відправлявся о 0.10, прибував о 7.20)

До речі, кілька місяців тому у складі потягу № 791/792 знов з'явилися плацкартні вагони.

Нагадаємо, у серпні цього року Укрзалізниця запустила власний застосунок для придбання квитків та інших послуг.

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