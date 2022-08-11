«Укрзалізниця» запустила власний мобільний застосунок

Квитки можна придбати без додаткової комісії
Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів. Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».
Завантаживши застосунок на свій мобільний телефон, користувачі зможуть:
«Укрзалізниця» є прямим продавцем, тож вартість придбаних через застосунок квитків буде максимально вигідною для пасажирів – без додаткових комісій.
Завантажити застосунок можна за посиланнями:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер