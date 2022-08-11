«Укрзалізниця» запустила власний мобільний застосунок

Сьогодні, 22:05 Переглядів: 160

Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів. Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

- Плануйте подорожі та збирайте речі, а застосунок подбає про зручне бронювання місць і вчасне нагадування про відправлення. Хуткий як швидкісний потяг. Затишний як гарячий чай зранку. Турботливий як найкращі провідники. Вільні місця як на долоні, а бронювання в кишені – знаходьте квитки на рейси та швидко бронюйте місця, – зазначили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Завантаживши застосунок на свій мобільний телефон, користувачі зможуть:

швидко знайти та придбати квитки на всі потяги далекого сполучення по Україні;

повернути квитки;

отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення потяга;

знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;

отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

«Укрзалізниця» є прямим продавцем, тож вартість придбаних через застосунок квитків буде максимально вигідною для пасажирів – без додаткових комісій.

Завантажити застосунок можна за посиланнями: