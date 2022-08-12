В Україні розробляють інтернет-магазин із продажу дров населенню

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 431

«ДроваЄ» - державний онлайн-ресурс для продажу дров населенню, який зараз знаходиться на стадії розробки. Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України.

В рамках підготовки до опалювального сезону 2022-2023 в Україні планують збільшити обсяги заготівлі дров для достатнього забезпечення населення паливом. Особлива увага приділяється забезпеченню дровами тих областей, енергетична інфраструктура яких постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

- Ми розуміємо, що окрім заготівлі необхідних об’ємів продукції, потрібно також забезпечити громадян простим і комфортним інструментом для її замовлення. Тому ми почали розробку державного онлайн-магазину дров, - пояснив заступник Голови Держлісагентства з питань цифровізації Віктор Смаль. - Скоро замовлення дров стане таким же простим і зручним процесом, як і шопінг в улюбленому онлайн-магазині.

Для покупки дров необхідно буде виконати кілька простих кроків: