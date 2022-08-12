В Україні розробляють інтернет-магазин із продажу дров населенню

«ДроваЄ» - державний онлайн-ресурс для продажу дров населенню, який зараз знаходиться на стадії розробки. Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України.
В рамках підготовки до опалювального сезону 2022-2023 в Україні планують збільшити обсяги заготівлі дров для достатнього забезпечення населення паливом. Особлива увага приділяється забезпеченню дровами тих областей, енергетична інфраструктура яких постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
Для покупки дров необхідно буде виконати кілька простих кроків:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер