На Полтавщині дівчатка Аня та Юля Чуйко зібрали для ЗСУ 2500 грн, продаючи свої вироби

Дві дівчинки, жительки міста Кобеляки Аня та Юля Чуйко власноруч виготовляють іграшки, брелки з фетра та продають їх, а зібрані кошти передають на потреби воїнів-земляків. Про це йдеться на сайті Кобеляцької міськради.
За три благодійні ярмарки дівчатка зібрали понад 2500 гривень.
На цьому дівчатка не зупиняються та обіцяють надалі приймати участь у благодійних концертах-ярмарках «Разом до перемоги», бо вірять в ЗСУ.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер