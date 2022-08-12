На Полтавщині дівчатка Аня та Юля Чуйко зібрали для ЗСУ 2500 грн, продаючи свої вироби

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 296

Дві дівчинки, жительки міста Кобеляки Аня та Юля Чуйко власноруч виготовляють іграшки, брелки з фетра та продають їх, а зібрані кошти передають на потреби воїнів-земляків. Про це йдеться на сайті Кобеляцької міськради.

За три благодійні ярмарки дівчатка зібрали понад 2500 гривень.

Хочеться щиро подякувати їх батькам за те, що підтримують їхню ідею та всіляко допомагають у реалізації добрих справ, - мовиться у повідомленні.

На цьому дівчатка не зупиняються та обіцяють надалі приймати участь у благодійних концертах-ярмарках «Разом до перемоги», бо вірять в ЗСУ.