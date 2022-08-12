Кременчужан запрошують до дебатного онлайн-табору для молоді з можливістю поїхати до Данії

Klitschko Foundation разом з партнерами The New Democracy Fund та Crossing Borders реалізують безкоштовний освітній проєкт Regional Debate Camp – дебатний онлайн-табір для молоді.
Учасники 14-19 років протягом шести днів дебатного кемпу дізнаються:
Крім цього, учасники візьмуть участь у навчальних іграх, а потім у турнірі з пам'ятними призами, після яких фіналісти матимуть можливість потрапити на всеукраїнські дебати. Команда, яка потрапляє у фінал, отримує можливість поїхати на фестиваль дебатування у Копенгагені (Данія).
Для учасників також пригодиться діджитал-курс Democracy Hubs, де зібрана теорія, як працює і яка структура демократії.
Усі деталі про проєкт і реєстрацію можна знайти за посиланням. Дедлайн подачі – 15 серпня.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер