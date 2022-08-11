До уваги водіїв! У Кременчуці відзавтра частково перекриють рух по вул. Шевченка

Сьогодні, 21:28 Переглядів: 0

У Кременчуці на три дні - з 12 до 14 серпня - частково перекриють рух по вул. Шевченка. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради.

Так, тимчасово буде закрито на ділянці від буд. № 35 до буд. 26\37 (від пров. Челюскінців до Соборної) у зв’язку з підключенням житлового будинку до мереж водопостачання та водовідведення.

На цей час буде організовано двосторонній рух автотранспорту по провулку Челюскінців.