До уваги водіїв! У Кременчуці відзавтра частково перекриють рух по вул. Шевченка

У Кременчуці на три дні - з 12 до 14 серпня - частково перекриють рух по вул. Шевченка. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради.
Так, тимчасово буде закрито на ділянці від буд. № 35 до буд. 26\37 (від пров. Челюскінців до Соборної) у зв’язку з підключенням житлового будинку до мереж водопостачання та водовідведення.
На цей час буде організовано двосторонній рух автотранспорту по провулку Челюскінців.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер