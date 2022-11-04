Як обслуговуватиме пацієнтів Кременчуцька районна лікарня у разі повітряної тривоги

У Кременчуцькій РВА запевнили, що усі пацієнти зможуть отримати медичні послуги після завершення повітряної тривоги
Останнім часом пацієнти, які зверталися до Кременчуцької ЦРЛ, стали скаржитись, що не можуть здати аналізи, якщо повітряна тривога оголошується під час, визначений для їх здачі.
На ці скарги зреагували в Кременчуцькій районній військовій адміністрації й знайшли шляхи розв'язання проблеми.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер