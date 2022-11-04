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Кременчук, Здоров'я

Як обслуговуватиме пацієнтів Кременчуцька районна лікарня у разі повітряної тривоги

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 378 Коментарів: 1

 

У Кременчуцькій РВА запевнили, що усі пацієнти зможуть отримати медичні послуги після завершення повітряної тривоги

Останнім часом пацієнти, які зверталися до Кременчуцької ЦРЛ, стали скаржитись, що не можуть здати аналізи, якщо повітряна тривога оголошується під час, визначений для їх здачі.

На ці скарги зреагували в Кременчуцькій районній військовій адміністрації й знайшли шляхи розв'язання проблеми.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Я запевняю, що усі медичні послуги, які припиняють надавати під час повітряної тривоги, будуть надані пацієнтам після її завершення. Якщо з цим виникають якісь проблеми чи непорозуміння, треба звертатися зі скаргами до керівника лікарні, його заступників, або головної медсестри. Ми пропрацювали цю тему і збоїв бути не повинно. Тобто, ті ж аналізи, якщо була тривога, можна буде здати й після 10.00. Якщо ж дані посадові особи не реагують на ваші звернення, то можна скаржитись до районної військової адміністрації, — пояснив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Кременчуцька ЦРЛ повітряна тривога аналізи
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Коментарі: 1

1 495
hunter:
Сьогодні, 16:31

Грандиозно!!!Соберем всех больных в кучу и пусть стоят под дверью.


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