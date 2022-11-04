Як обслуговуватиме пацієнтів Кременчуцька районна лікарня у разі повітряної тривоги

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 378 Коментарів: 1

Останнім часом пацієнти, які зверталися до Кременчуцької ЦРЛ, стали скаржитись, що не можуть здати аналізи, якщо повітряна тривога оголошується під час, визначений для їх здачі.

На ці скарги зреагували в Кременчуцькій районній військовій адміністрації й знайшли шляхи розв'язання проблеми.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Я запевняю, що усі медичні послуги, які припиняють надавати під час повітряної тривоги, будуть надані пацієнтам після її завершення. Якщо з цим виникають якісь проблеми чи непорозуміння, треба звертатися зі скаргами до керівника лікарні, його заступників, або головної медсестри. Ми пропрацювали цю тему і збоїв бути не повинно. Тобто, ті ж аналізи, якщо була тривога, можна буде здати й після 10.00. Якщо ж дані посадові особи не реагують на ваші звернення, то можна скаржитись до районної військової адміністрації, — пояснив Олег Лєднік.