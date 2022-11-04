На Полтавщині автомобіль «Москвич-412» зіткнувся з LAND ROVER – травмувалися двоє осіб

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 3-го листопада близько 21.00 на автодорозі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка, поблизу села Шевченкове Полтавського району. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль «Москвич-412», під керуванням місцевого 19-річного водія, зіткнувся з автомобілем LAND ROVER, під керуванням 24-річного водія з Київської області.

Унаслідок ДТП травми отримали двоє осіб — водій автомобіля «Москвич» та 43-річний пасажир автомобіля LAND ROVER, мешканець Київської області. З місця події травмованих відвезли до Решетилівської лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Решетилівського відділу Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція з’ясовує причини та обставини ДТП.