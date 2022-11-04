У Кременчуцькій РВА пояснили ситуацію з відключенням світла та закликали до максимальної економії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 230

В Україні йде війна і до будь-яких графіків відключень електропостачання вносять свої корективи ворожі обстріли

Сьогодні, 4 листопада, за розпорядженням НЕК «Укренерго» у Полтавській області введено графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Обмеження споживання електроенергії оператор «Укренерго» увів для 5 областей.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Оператор «Укренерго» значно обмежив споживання електроенергії у 5 областях України, у тому числі й в Полтавській області. Через це введений графік погодинних відключень. Виникають проблеми з роботою підприємств. Усі ми на собі відчуваємо ці труднощі. Хочу звернутися до усіх — максимально економити електроенергію, щоб знизити навантаження на енергомережу — це допоможе відновити енергосистему та подолати ті проблеми, які виникли після обстрілів об’єктів енергосистеми ворогом, — закликав жителів Кременчуччини очільник району.

На питання, щодо відключень, потім включень на кілька секунд, а потім знову відключень світла, що створює загрозу для роботи електроприладів, Олег Лєднік пояснив, що це спрацьовують автомати захисту енергосистеми.

— В енергосистемі країни склалася критична ситуація і коли падає напруга, спрацьовують автомати захисту. Це робиться не навмисно. Графіки відключень електропостачання за останню добу більш-менш витримувались. Їх точне виконання у довготривалій перспективі неможливе. Адже після кожного «прильоту» виникає потреба у додатковому обмеженні електропостачання. І графіки доводиться змінювати, — пояснив очільник району.

Він розповів, що минулими вихідними фахівці працювали над графіками відключень, але у понеділок був масований обстріл об’єктів енергосистеми, і той графік довелося скасовувати та розробляти новий.

— У нас йде війна. І до будь-яких наших графіків відключень вносять свої корективи ворожі «прильоти», — підсумував свою розповідь Олег Лєднік.