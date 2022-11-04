У Кременчуцькій РВА пояснили ситуацію з відключенням світла та закликали до максимальної економії

В Україні йде війна і до будь-яких графіків відключень електропостачання вносять свої корективи ворожі обстріли
Сьогодні, 4 листопада, за розпорядженням НЕК «Укренерго» у Полтавській області введено графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Обмеження споживання електроенергії оператор «Укренерго» увів для 5 областей.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
На питання, щодо відключень, потім включень на кілька секунд, а потім знову відключень світла, що створює загрозу для роботи електроприладів, Олег Лєднік пояснив, що це спрацьовують автомати захисту енергосистеми.
Він розповів, що минулими вихідними фахівці працювали над графіками відключень, але у понеділок був масований обстріл об’єктів енергосистеми, і той графік довелося скасовувати та розробляти новий.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер