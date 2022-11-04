На Полтавщині з'явиться мурал із зображенням військового Сергія Волинського

Працює над картиною київський художник Андрій Ковтун з артдуету myForestBridge. Ініціатор і організатор створення цього муралу «Містохаб»
У Полтаві на Подолі створюють мурал із зображенням захисника Маріуполя Сергія Волинського із позивним «Волина». Випускник Кременчуцького військового ліцею, в.о.о командира 36-ї окремої бригади морської піхоти. Після звільнення з полону рф перебуває з іншими командирами «Азову» в Туреччині.
Працює над картиною київський художник Андрій Ковтун з артдуету myForestBridge. Ініціатор і організатор створення цього муралу «Містохаб».
Також на будівлі ГУ ДСНС на вул. Маршала Бірюзова триває створення малювати муралу, який присвячений рятувальникам. Авторка малюнку, речниця управління ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалка, зображує ліквідацію ворожих обстрілів Полтавщини та Київщини та інші кадри військових дій.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер