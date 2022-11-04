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На Полтавщині з'явиться мурал із зображенням військового Сергія Волинського

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 0

 

Працює над картиною київський художник Андрій Ковтун з артдуету myForestBridge. Ініціатор і організатор створення цього муралу «Містохаб»

У Полтаві на Подолі створюють мурал із зображенням захисника Маріуполя Сергія Волинського із позивним «Волина». Випускник Кременчуцького військового ліцею, в.о.о командира 36-ї окремої бригади морської піхоти. Після звільнення з полону рф перебуває з іншими командирами «Азову» в Туреччині.

Працює над картиною київський художник Андрій Ковтун з артдуету myForestBridge. Ініціатор і організатор створення цього муралу «Містохаб».

Також на будівлі ГУ ДСНС на вул. Маршала Бірюзова триває створення малювати муралу, який присвячений рятувальникам. Авторка малюнку, речниця управління ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалка, зображує ліквідацію ворожих обстрілів Полтавщини та Київщини та інші кадри військових дій.

— Я малюю з дитинства. Я закінчила архітектурний університет у свій час, але так склалася в мене доля, що я потрапила у цю службу, закохалася в цю службу. Доводиться роботу поєднувати, основні свої завдання по роботі як речника і роботу художника тепер. Спілкуюся в основному телефоном із журналістами, інтернетом, телефоном. Якщо треба щось прокоментувати, я коментую з висоти, — цитує авторку муралу «Суспільне».
— Я ще не малювала на таких розмірах, звісно. Малювала просто картини. Давно вже мріяла про те, щоб створити такий мурал. Обирали стіну, я просила своє керівництво, щоб дали мені якусь стіну розмалювати. Щоправда, я не думала, що вона буде така велика. Було складно спочатку зрозуміти розмір, як переносити все це. Я, чесно кажучи, сама вчуся на цьому муралі. Близько 10 тисяч гривень пішло на самі фарби. Мені служба виділила фарбу. А все інше — я безкоштовно малюю абсолютно, — розповіла речниця рятувальників Полтавщини.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Сергій Волина мурал Полтава
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