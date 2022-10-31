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Кременчук, Спорт, Кременчук

Боксери з Кременчука здобули нагороди на чемпіонаті Полтавської області

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 214

 Вітаємо наших спортсменів 

Кременчуцькі боксери взяли участь у Відкритому чемпіонаті Полтавської області. Близько 160 хлопців та дівчат виборювали першість у своїй категорії. Змагання проходили у Полтаві протягом трьох днів, з 26 до 28 жовтня, на базі Національного Університету імені Кондратюка.

Змагалися спортсмени з Полтави, Кременчука, Гадяча й інших міст. Кременчук був представлений кількома спортивними школами.

 

СДЮШОР виїхав на змагання за підтримки президента міської федерації боксу Марченка В.В. Виїхавши на змагання наші боксери здобули неоціненний досвід та завоювали нагороди.

 

Призерами змагань стали: Воля Артем, Бойко Спартак, Руднік Тимур, Марущак Дмитро, Радченко Іван, Дуб Олександр, Панченко Св'ятослав, Приймак Олексій.

 

На фото майстер спорту міжнародного класу Бражник В., Заслужений майстер спорту Хижняк О. (фіналіст Олімпійських ігор) та начальник Полтавської обласної військової адміністрації Лунін Д.

Представник клубу «Шторм» Єгор Лук'янченко став чемпіоном Полтавської області з боксу (вагова категорія до 66 кг, вікова категорія 2007-2008 р.н.).

Гордій Цвелих з клубу СК «Легіон» завоював «золото».

Боксер з Кременчука Гордій Цвелих завоював «золото» на чемпіонаті Полтавщини

Представники Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного також здобули нагороди під керівництвом тренера Олександр Мальцева:

ІІ місце – Кобилка Руслан

ІІІ місце – Бояренко Руслан Мальцев

Нагороди здобули й представники ДЮСШ «Колос» під керівництвом тренерів: Карпець Артем, Рудницький Максим, Скирта Олег.

Результати змагань:

  • золото: Лук'янченко Єгор 66кг
  • срібло:Колісник Микита 54кг, Конашук Богдан 70кг, Стадніченко Богдан 50кг
  • бронза:Черевко Максим 42кг, Нестеренко Мілан 44кг, Бугрименко Єгор 46кг

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс
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