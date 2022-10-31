Боксер з Кременчука Гордій Цвелих завоював «золото» на чемпіонаті Полтавщини

З 26 до 28 жовтня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з боксу. Вихованець СК «Легіон» Гордій Цвелих 2009 р.н. змагався у категорії «школярі». Під керівництвом тренера Андрія Агеєва боксер провів два поєдинки та завоював «золото».

— Задоволений боєм. Гордій добре виступив. Перший бій провів зі спортсменом з Олімпійських надій. А другий з боксером із Горішніх Плавнів. У першому раунді він явно переміг. Для нього це перші змагання такого рівня.

Хочу виразити велику вдячність мережі магазинів «Українські ковбаси» й особисто Макашову Віталію Олександровичу за підтримку і розвиток спорту у Кременчуці, — зауважив тренер СК «Легіон» Андрій Агеєв.