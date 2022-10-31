Навколо «Кременя» розгоряється скандал: на матчі інспектором працював представник клубу

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 127

Адміністратор футбольного клубу «Кремінь-2» Віктор Чернишов цього сезону працює інспектором матчів Першої ліги України. Про це повідомляє видання FootBoom.

У середині вересня він був інспектором матчу «Кремінь» - «Гірник-Спорт» (7:0). За регламентом, особа не має права поєднувати роботу в клубі з агентською, суддівською чи делегатською діяльністю.

Комітет з етики й чесної гри УАФ пообіцяв перевірити інформацію щодо Чернишова.

За даними «Кременчуцького Телеграфа» з особистих джерел, Віктор Чернишов дійсно працює у клубі «Кремінь-2» адміністратором, проте на громадських засадах. Залишається питанням чому ні клуб, ні Федерація не розв'язали дане питання перед стартом чемпіонату, щоб не допустити конфлікту інтересів.