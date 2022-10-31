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Кременчук, Все про субсидії

Які домогосподарства вже можуть отримувати житлові субсидії на опалювальний сезон

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 397

 

Ціна на газ для опалення залишається на рівні 7,96 грн за кубічний метр

Опалювальний сезон для домогосподарств з системою індивідуального опалення почався з 16-го жовтня. І з цієї дати вони мають право на отримання житлових субсидій.

Про це на брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації розповів керівник управління соціального захисту населення Віктор Приходько.

За його словами, з 1 листопада буде проведений автоматичне перепризначення житлових субсидій на опалювальний період 2022-2023 років. Тобто звертатися особисто для цього не потрібно.

Крім того, ціна на газ для опалення залишається на весь опалювальний період на рівні 7,96 грн за кубічний метр.

Віктор Приходько повідомив, що за жовтень 2022 року фахівцями управління призначено і виплачено житлових субсидій, пільг та державних соціальних допомог 21672 особі на загальну суму понад 26 млн грн.

З них житлових субсидій – близько 9,5 тисячам осіб на загальну суму майже 7 млн грн, а пільг – понад 5 тисячам осіб на загальну суму майже 3 млн грн.

— Середній розмір пільги житлових субсидій у жовтні в Кременчуцькому районі становить 725 грн, а пільг на оплату житлово-комунальних послуг — 550 грн, — зазначив начальник управління соціального захисту населення Кременчуцької РВА.

Він нагадав, що з 1-го грудня управління соціального захисту населення передає свої повноваження щодо призначення та виплати житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги органам Пенсійного фонду України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА соцзахист субсидії пільги опалювальний сезон 2022-2023
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