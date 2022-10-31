На Полтавщині під колесами автівки загинула 47-річна пішоходка

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Жінку збили, коли вона йшла узбіччям дороги

29 жовтня близько 18.00 до Миргородського райвідділу поліції Полтавщини надійшла інформація від медиків про смертельну ДТП, яка сталася на автодорозі між селами Хомутець та Зуївці.

За інформацією Миргородського районного відділу поліції, на місце виїхали слідчо-оперативна група та спеціалісти-криміналісти.

За попередньою версією слідства, 48-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy наїхав на місцеву жінку, яка йшла узбіччям дороги. 47-річна пішоходка загинула на місці.

За фактом ДТП слідче управління обласної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини аварії встановлює слідство.