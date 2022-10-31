У центрі Кременчука двоє пішоходів потрапили під колеса автівки

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 698

Чи отримали вони травми, наразі невідомо

31 жовтня на перехресті вулиць Троїцької та Небесної Сотні двоє пішоходів потрапили під колеса Nissan Leaf. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції. Пішоходи живі, чи отримали вони травми, наразі невідомо.

На місці аварії працюють патрульні поліцейські та слідчий, вони встановлюють обставини події.

У поліції зазначають, що останнім часом кількість травмувань пішоходів на вулицях Кременчука зросла, тож будьте обережні та пильні під час переходу проїжджої частини.