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Кременчук, Воїни світла

Орденом «За мужність» ІІІ посмертно нагородили військового з Кременчуччини Олега Костиренка

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 430

 

Відповідний Указ підписав Президент України 

Полеглого захисника з Кременчуцького району Олега Костиренка нагородили посмертно орденом «За мужність» III ступеня. Відповідний Указ №729/2022 від 20 жовтня підписав Президент України. 

Нагородили орденом «За мужність» III ступеня старшого солдата Олега Костиренка з Глобинської громади. З 2014 року він захищав Україну у Донецькій та Луганській областях. Потім служив у Глобинському районному військовому комісаріаті й старшим стрільцем у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців (в/ч А2167). 

1 серпня під час артилерійського обстрілу позицій підрозділу поблизу населеного пункту Травневе Бахмутського району Донецької області Олег Костиренко загинув.

Кременчуччина прощалася із військовим Олегом Костиренком
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла нагородження
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