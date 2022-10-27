Орденом «За мужність» ІІІ посмертно нагородили військового з Кременчуччини Олега Костиренка

Полеглого захисника з Кременчуцького району Олега Костиренка нагородили посмертно орденом «За мужність» III ступеня. Відповідний Указ №729/2022 від 20 жовтня підписав Президент України.
Нагородили орденом «За мужність» III ступеня старшого солдата Олега Костиренка з Глобинської громади. З 2014 року він захищав Україну у Донецькій та Луганській областях. Потім служив у Глобинському районному військовому комісаріаті й старшим стрільцем у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців (в/ч А2167).
1 серпня під час артилерійського обстрілу позицій підрозділу поблизу населеного пункту Травневе Бахмутського району Донецької області Олег Костиренко загинув.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер