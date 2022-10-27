Кременчужанин Ярослав Ткач виборов срібло на Кубку Європи зі скелелазіння

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 264

21-23 жовтня у Франції (Майєнн) проходив фінальний етап Кубка Європи зі скелелазіння. Студент Кременчуцького національного університету Ярослав Ткач здобув срібну медаль у змаганнях з дисципліни «швидкість». Він пройшов дистанцію за 8,61 секунди.

Це був останній етап Кубка Європи цього сезону. У поточному сезоні майстер спорту Ярослав Ткач також здобув золоту медаль у першому етапі Кубка Європи зі скелелазіння, який проходив у червні в Італії (Арко). Та став бронзовим призером XI Всесвітніх ігор у Бірмінгемі (США), які відбулися у липні 2022-го року. Виступи спортсмена ускладнила хвороба, якою він перехворів влітку.

Ярослав Ткач – майстер спорту, володар Кубка Європи - 2021, володар молодіжного Кубка Європи-2019, чемпіон світу серед школярів -2019.