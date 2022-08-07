Кременчуччина прощалася із військовим Олегом Костиренком

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Вчора, 6 серпня, у Глобинській громаді Кременчуцього району прощалася із захисником Олегом Володимировичем Костиренком. Старший стрілець загинув 1 серпня у бою проти російських окупантів поблизу Травневого на Донеччині, від артилерійського обстрілу.

Напередодні тіло воїна-земляка живим коридором зустріли у рідному місті. Наступного дня його провели на вічний спочинок та віддали шану воїну рідні, близькі, друзі, військові побратими та мешканці громади.

Олег боронив Україну у 2014-2015 роках в Донецькій та Луганській областях. З початком повномасштабної війни, у важкий для України час, не вагаючись, він знову став на захист рідної землі та до останніх хвилин свого життя залишався вірним присязі і українському народові.